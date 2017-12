We Are Electric komt naar Liempde

Het festival We Are Electric verhuist van het E3-strand in Eersel naar landgoed Velder in Liempde. Ook de eerste namen zijn al bekendgemaakt; onder meer The Prodigy, Eric Prydz en Justice bezoeken Liempde in 2018. Het festival komt in de plaats van het evenement LandaGucha.

De vier eigenaren van landgoed Velder en Paaspop/Mojo Concerts tekenden een 'langdurige overeenkomst' met elkaar om het 15.000 zielen tellende driedaagse festival voortaan in Liempde te laten plaatsvinden. In 2018 voor het eerst; in het weekend van 6 tot en met 8 juli. Brabants Centrum sprak met directeur Sanders van Paaspop en Van Boeckel over de plannen op Velder. Lees het complete verhaal in Brabants Centrum van donderdag 7 december.