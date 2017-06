Watertekort in beken door warmte

Waterschap De Dommel in Boxtel heeft het verbod op het onttrekken van water uit beken en sloten voor beregening uitgebreid tot vrijwel het gehele stroomgebied. De maatregel is vrijdag 2 juni genomen door de aanhoudende droogte.

Er mag nog wel water worden onttrokken uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Tongelreep en de Zandleij. Het onttrekkingsverbod geldt nu voor het stroomgebied van de Boven-Dommel met de Dommel ten zuiden van het Wilhelminakanaal, Keersop, Beekloop, Run, Gender, Rundgraaf, Bruggenrijt en Ekkersrijt.

Ook het stroomgebied van de Kleine Dommel met Strijper Aa, Buulder Aa, Sterkselse Aa, Sterksels Kanaal, Kleine en Groote Aa, Peelrijt, Groote Beek en Hooijdonkse Beek valt binnen de maatregel, net als het stroomgebied van de Beerze met Smalwater, Kleine Aa, Koevertsche Loop, Heerenbeekloop.

Daarnaast geldt de maatregel voor het stroomgebied van de Reusel, Achterste Stroom, Rosep, Poppelse-, Rovertsche- en Nieuwe Leij, Voorste Stroom, Essche Stroom en Groote Waterloop.

Het verbod geldt niet alleen voor genoemde beken, maar ook voor alle in die beken uitkomende zijbeekjes en sloten. Het geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties, maar ook voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is toegestaan.

Op de naleving van het verbod om water te onttrekken wordt verscherpte controle uitgevoerd.