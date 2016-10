Waterschap tekent 'Dommelverdrag'

Waterschap De Dommel in Boxtel is een van de organisaties die gistermiddag in Westerhoven een handtekening heeft gezet onder een internationaal samenwerkingsverband. Doel is om het beheer en onderhoud van beken en rivieren in het grensgebied tussen Nederland en Vlaanderen te verbeteren.

De Dommel, die net over de grens in het Belgische Peer ontspringt en onder meer via Boxtel richting 's-Hertogenbosch stroomt, is een van de rivieren die betrokken is bij het samenwerkingsverband. Naast het waterschap werken ook de provincie Limburg, de Vlaamse Milieumaatschappij en Watering De Dommelvallei mee. Voorheen was het volgens alle betrokken partijen 'niet eenvoudig' om met vier partijen aan het roer te staan en zo de beken en rivieren te beheren. Vaak was er zelfs onmin over vervuiling vanuit België. Het waterschap heeft nu vlakbij de grens met België een meetpunt in de Dommel geplaatst waarvan alle gegevens worden doorgespeeld aan Vlaamse organisaties.

Een afspraak die de organisaties ook hebben gemaakt, is dat ze elkaar actief gaan informeren over alle activiteiten en ontwikkelingen. Het gaat onder meer over baggerwerkzaamheden, maaiwerk en het verstrekken van vergunningen. ,,Ook bij calamiteiten zoals droogte of hoog water zal de samenwerking verder gestructureerd worden", stelt het waterschap. ,,Zo zorgen we samen voor nog beter waterbeheer in Nederland en Vlaanderen." (Foto: Marcel Fischer).