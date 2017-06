Waterschap bezorgd over aanhoudende droogte

Het uitblijven van regen wordt steeds meer merkbaar in het stroomgebied van waterschap De Dommel. De waterstanden in de beken en het grondwaterpeil is erg laag voor de tijd van het jaar. ,,We zien het de laatste jaren steeds vaker en erger terugkeren", zegt een woordvoerder. ,,Dit jaar wordt, als het zo door gaat, naar een van de vijf droogste jaren in de afgelopen vijftig jaar."

In die statistieken wordt 1976 als recordjaar genoemd. Toen viel er van januari tot en met juni 190 millimeter. Dit jaar is er in dezelfde periode 280 millimeter gevallen. Normaal is dat zo'n 360 millimeter.

De beken in het gebied van waterschap De Dommel zijn nagenoeg geheel afhankelijk van regenwater. Gisteren werd zo'n 5 tot 10 millimeter regen verwacht, de komende dagen nog eens 10 millimeter. ,,Dit draagt nauwelijks bij aan herstel van de hoeveelheid benodigd water", aldus de woordvoerder van De Dommel.

Met de ervaringen van vorig jaar nog voor ogen, heeft het waterschap diverse maatregelen getroffen. Zo is het merendeel van de maaiwerkzaamheden eerder uitgevoerd dan vorig jaar. Beken en sloten die gemaaid zijn, kunnen water beter en sneller afvoeren bij piekbuien. ,,Bij watergangen met grote natuurwaarde maaien we maar een gedeelte van de bodem, zodat er water ter bestrijding van de droogte vastgehouden kan worden tussen de overgebleven planten."

Om de droogte niet te vergroten, is een beregeningsverbod ingesteld. Voor de langere termijn richten de waterschappen de beken en sloten zo in dat water langer vastgehouden kan worden, onder meer met spaarbekkens. ,,We werken samen met de boeren en natuurbeheerders aan maatregelen om de bodem te verbeteren, zodat daar langer water vastgehouden wordt. Door minder verhard oppervlakte in de bebouwde omgeving, wordt het kostbare water niet direct via het riool afgevoerd, maar kan het wegzakken in de bodem en het grondwater aanvullen."