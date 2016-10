Waterkwaliteit Stapelen onvoldoende

In opdracht van de paters assumptionisten, de gemeente Boxtel en waterschap De Dommel zijn de voorbije jaren meerdere studies gedaan naar de slechte waterkwaliteit van de gracht rond kasteel Stapelen. Op dit moment worden de conclusies van meerdere studies met elkaar vergeleken en is het tijd om een plan van aanpak te maken.

De meeste recente onderzoeken werden verricht in opdracht van waterschap De Dommel, dat volgens adviseur waterkwaliteit Maarten van Schijndel meerdere keren op pad ging om water en bodem van de slotgracht te bestuderen. Tijdens warme zomerdagen werd onder meer goudalg aangetroffen, die een opvallende waas veroorzaakt aan het wateroppervlak.

In warme zomermaanden wordt in het water van de gracht niet alleen goudalg aangetroffen. Verschillende schimmels en bacteriën komen er veelvuldig voor en zorgen nogal voor een zuurstoftekort. Dat leidt tot vissterfte. ,,Alle studies laten zien dat de waterkwaliteit van de gracht niet in balans is en dat maatregelen nodig zijn", zegt Van Schijndel. Het uitbaggeren van de gracht zou een optie kunnen zijn, maar die operatie is erg kostbaar. ,,We spelen ook met het idee om te kijken of het water op innovatieve, biologische manier gezuiverd kan worden."

De waterschapper vult aan dat nog overleg gevoerd moet worden over de kosten van zo'n schoonmaakoperatie. Hij geeft aan dat de gemeente Boxtel en waterschap De Dommel graag meedenken, maar het eigendom van de gracht ligt bij de paters assumptionisten.