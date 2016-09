Waterkelder Liempde niet op tijd klaar

Op de foto: Archiefopname van de aanleg van het bergbezinkbassin onder D'n Tip in Liempde. (Foto: Albert Stolwijk).

De aanleg van het bergbezinkbassin onder evenemententerrein D'n Tip heeft vertraging opgelopen. Daardoor kunnen zowel het Oktoberfest als Proef Lokaal Liempde eind september daar niet gehouden worden.

Hofkapel De Kromploegers, die het Oktoberfest organiseert, laat via Facebook weten dat D'n Tip niet tijdig in gereedheid gebracht kan worden voor beide evenementen. ,,Na goed overleg hebben we een prachtige nieuwe locatie kunnen vinden in het centrum van Liempde", schrijft De Kromploegers op Facebook.

Zowel het Oktoberfest als Proef Lokaal Liempde, dat wordt georganiseerd door SPPiLL, zullen op respectievelijk 24 en 25 september gehouden worden in het Concordiapark.