Wandelen door historisch Boxtel met de VVV

De VVV organiseert tijdens de zomervakantie cultuurhistorische zomeravondrondleidingen met gidsen. Woensdag 16 augustus verkennen deelnemers het oudste gedeelte van Boxtel: het gebied rondom de Sint-Petrusbasiliek. De dag erna staat de wandeling in het teken van het Boxtelse kloosterleven.

De wandeltocht rondom de Sint-Petrusbasiliek voert langs de plekken waar Boxtel is ontstaan. Daar ontdekken deelnemers hoe het religieuze en profane leven eeuwenlang met elkaar waren versmolten. Zo wordt er aandacht besteed aan de kanunniken, de zusters clarissen, de overheersing van het protestantisme en het Rijke Roomsche Leven. Daarnaast vertelt de gids over het bloedwonder en de bijbehorende processie. Als toegift gaan de deuren van de basiliek open.

De kloosterroute doet verschillende plekken aan waar in Boxtel waar ooit kloosters stonden. Wat waren dat voor kloosters en wie woonden daar? Tijdens een wandeling van ongeveer vijf kilometer krijgen deelnemers onder meer antwoord op deze vragen. Ook maken ze kennis met de 'groene kant' van Boxtel: de rondleiding voert langs allerlei natuurschoon.

Liefhebbers kunnen naast deze rondleidingen aansluiten bij andere zomeravondwandelingen. Donderdag 24 augustus vindt de Breukelentocht plaats; de rondleiding over architectuur rond 1900 wordt op woensdag 30 augustus gegeven; donderdag 31 augustus staat de wandeling in het teken van de Binnendommeltjes. Het startpunt van de rondleidingen is het VVV-kantoor aan de Markt, alleen de Breukelentocht begint bij de voormalige Heilig Hartkerk aan de Baroniestraat.

Deelnemers kunnen zich melden bij de VVV of bellen naar telefoonnummer (0411) 68 54 43 of 06-22 56 20 01. E-mailen mag ook: info@vvvboxtel.nl. Aanmelden kan bovendien door vóór 19.00 uur aanwezig te zijn bij het startpunt. De wandelingen kosten twee euro per persoon. Buiten de zomermaanden verzorgen gidsen óók dorpsrondleidingen. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij de VVV.