Vuurwerkvrije zone van 100 meter rond Geitenwei

De gemeente Boxtel heeft de omgeving van de Geitenwei aangewezen als vuurwerkvrije zone op oudejaarsdag. Van 18.00 tot 02.00 mag in een straal van honderd meter rondom het parkje aan de Reginahof in de wijk Selissenwal geen vuurwerk afgeschoten worden. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een fikse boete, waarschuwt burgemeester Mark Buijs.

120 buurtbewoners dienden in januari een petitie in waarin ze de gemeenteraad opriepen bij de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone af te kondigen. De raad legde het verzoek bij het college van B. en W. neer dat hier nu aan tegemoet komt.

Omwonenden hebben een brief ontvangen met de informatie over het vuurwerkverbod. Daarnaast komen er op 31 december vijf borden met onderbord 'verboden om vuurwerk af te steken' in de omgeving om duidelijk te maken dat er een verbod geldt. Burgemeester Buijs is blij dat de gemeente op deze manier een oplossing kan aandragen om de komende jaarwisseling voor zowel mens als dier goed te laten verlopen.