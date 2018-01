Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Vuurwerkbrand op Harperhof

In een berging van een woning in een portiekflat aan de Harperhof brak in Nieuwjaarsnacht een binnenbrandje uit omdat de restanten van vuurwerk vlam vatten.

De bewoner had de restanten van het vuurwerk dat hij met Oud en Nieuw afstak, keurig opgeruimd in zijn kliko die in de berging stond. Maar in tegenstelling tot de man dacht waren de rotjes, vuurpotten en wat dies meer zij, niet volledig gedoofd.

Het vuur werd ontdekt doordat het trappenhuis van de portiekflat zwart van de rook stond. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel geblust, de berging liep flinke schade op.