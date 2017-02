Vrolijke kermis in Ploegersland

Op de foto: 'Wè unne Kermis': aan dit thema van de zittingsavonden in Liempde wordt door de artiesten een creatieve draai gegeven. (Foto: Hans van Doorn).

Sinds donderdag is Ploegersland (Liempde) al volledig in carnavalssfeer. In de stijf uitverkochte zaal van Het Hof vinden drie avonden lang de zittingsavonden plaats. Verschillende sketches en optredens werden opgevoerd voor prins Populus I & II en het publiek.

De sketches, veelal in het thema 'Wè unne Kermis', namen de bezoeker mee naar de kermis in Ploegersland. Soms was een bijzondere bezoeker van het kermisfeest het lijdend voorwerp, dan werd weer een (lokale) politicus op de hak genomen. Natuurlijk was er niet alleen ruimte voor toneel: de hofkapel speelde vrolijke kermismuziek en verzorgde de muziek bij carnavalsmeezingers als 'Mooie Blauwe Ogen' en de 'Party Ploegers' verzorgden een dans- en playbackshow.

De Liempdse zittingsavond vindt ook nog plaats op zaterdag 4 februari. Het evenement is uitverkocht.

Lees meer over de zittingsavonden in de digitale dinsdagkrant op 7 februari en de papieren editie op 9 februari.