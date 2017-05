Op de foto: Duel om de bal tijdens een Vriendinnendag in sportpark Munsel. (Foto: RKSV Boxtel)

RKSV Boxtel is volgens eigen zeggen in de wijde omgeving de snelst groeiende voetbalclub qua aanwas van meisjes. Er nemen nu al zeven teams deel aan de KNVB-competitie. De circa honderd jeugdige voetbalmeiden in de leeftijd tot 12 jaar mogen dinsdag 9 mei, tijdens Best Friends Football-day, hun vriendinnen meenemen naar de wekelijkse training in sportpark Munsel.