Vreemde geur Liempde blijkt benzine

Medewerkers van De Vlaswiek roken woensdagavond een vreemde geur in het Liempdse woon-zorgcentrum en rond de Keefheuvel. De brandweer werd vervolgens gealarmeerd. Die concludeerde na een omgevingsonderzoek dat iemand petroleum of benzine in het riool heeft geloosd waarna de geur zich in De Vlaswiek heeft verspreid.

De brandweer stortte water in het riool en enkele uren na de melding was de lucht grotendeels verdwenen, zo meldt een woordvoerder van Zorggroep Elde. Er werd ook vastgesteld dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was. Evacuatie was dan ook niet aan de orde.