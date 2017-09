Vrachtwagenstoet trekt door Boxtel

Liefst 125 vrachtwagens trekken zaterdagochtend en -middag door Boxtel. Trucker Truck Helvoirt organiseert dan namelijk voor de 25e keer de jaarlijkse gratis trucktour voor minder validen. Rond 11.15 uur en 15.45 uur worden de vrachtauto's verwacht.

De wagens komen via de Oirschotseweg de Keulsebaan op en rijden naar Ladonk. Vervolgens trekt de stoet via Boseind en de Ladonkseweg over de Van Salmstraat langs het spoor naar de Kapelweg.

De Helvoirt Trucker Truck is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1993 de trucktour houdt. Ook na de rit zijn er in Helvoirt nog allerlei activiteiten rondom de jubileumeditie, zoals een clown, een kleurhoek, artiesten, schminken en een hapje en een drankje. Kijk ook op http://www.truckertruckhelvoirt.nl voor meer informatie.