Opschoonacties in Boxtel en Liempde

Op de foto: Adri Dobbelsteen (links) en Toon Verhoeven waren tijdens de opschoondag aan de slag in de Vleutstraat in Liempde. (Foto: Annelieke van der Linden).

Door het hele land werden zaterdag opschoonacties gehouden waarbij buurtbewoners zwerfvuil opruimden en er samen voor zorgden dat straten en wijken er weer tip top in orde uitzagen. Ook in Boxtel en Liempde werden de handen volop uit de mouwen gestoken.

De opschoondag in Boxtel werd zaterdagochtend afgetrapt aan de Fellenoord. Achter pompstation Texaco trok een aantal fanatieke vrijwilligers een waadpak aan om ook de sloten vrij te maken van zwerfafval. Ook in de Molenwijkseweg, Bosscheweg, Tongeren en rondom Hoogheem werd gewerkt.

In Liempde organiseerde buurtvereniging Roderweg voor de zesde keer een opschoondag. Tien vrijwilligers waren opgedeeld in kleine groepjes en zorgden ervoor dat de Hamsestraat, Broekdijk en Vleutstraat weer 'afvalvrij' waren. ,,Er lijkt minder afval in de straten te liggen dan in voorgaande jaren", aldus Jan van der Heijden. Samen met Frans Roosen en Rutger Gerritsen was hij aan het werk in de Hamsestraat. ,,Een paar uurtjes werken in het zonnetje en dan hebben we ook nog eens een lekkere lunch in het vooruitzicht. Mooi toch", lachte het drietal.

Buurtvereniging 't Bultje maakte van de opschoondag een feestelijke middag voor de buurt. Jong en oud ruimde afval op in de speeltuin aan de Corpus en omliggende straten, daarnaast werden activiteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals een stoepkrijtwedstrijd. ,,Mensen maken wat schoon en ontmoeten tegelijkertijd hun buren", aldus bestuurslid Monique Breuer en Lori van der Heijden van de evenementencommissie. ,,Ook hebben we een prijsje voor de kinderen die het meeste zwerfvuil opruimen. Ze doen goed hun best!"