Volleybalgoud voor Rogier Veltrop

Op de foto: Met Rogier Veltrop als stralend middelpunt juicht de selectie van het Nederlands volleybalteam. De ploeg heeft zojuist goud gewonnen op de World Transplant Games in het Spaanse Malaga. (Foto: World Transplant Games).

Ambities waren er op al voorhand. Rogier Veltrop wilde met het Nederlands volleybalteam voor mensen met een donororgaan tijdens de World Transplant Gamer in Malaga de gouden medaille die in Argentinië in het hol van de leeuw werd gewonnen, prolongeren. En dat lukte. ,,Ik word sinds de winst geleefd, ik heb mijn vrouw nog nauwelijks gezien...", jubelt de Boxtelaar die enkele jaren geleden een donorhart kreeg.

In de poulefase werd gespeeld tegen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada. In de halve finale tegen volleybalgrootmacht Italië moest een hoger niveau gehaald worden dan in de poulewedstrijden. Het Nederlands team begon geconcentreerd aan de wedstrijd en de tegenstander was na de eerste fout van de arbitrage al behoorlijk gefrustreerd. Dat resulteerde in minder sterk spel. Met daarna een paar rake smashes van het Nederlands team, was het verzet al snel gebroken. Oranje won met Veltrop in de gelederen met 2-0.

Argentinië was in de finale de tegenstander; die ploeg klopte Hongarije. Het Nederlands team opende de finale meteen voluit. Door de servicedruk, goede passing en de prima spelverdeling - die de aanvallers vaak voor een eenmansblok zette - kon de eerste set met op het laatst nog wat verzet van Argentinië binnen gesleept worden.

In de tweede set ging het gelijk op tot 11-11. Na de time-out waarin de spelers op scherp gezet werden, liep het Nederlands team onder luide aanmoediging van de in groten getale aanwezige supporters - waaronder de ouders en vrouw van Veltrop - uit naar 18-11. Dit was voor de Argentijnen de genadeklap. Zonder hoop op de overwinning sputterden ze nog even tegen maar dit mocht niet baten. De Argentijnen maakten op matchpoint een fout en hiermee was de overwinning een feit. Nederland nam het goud mee naar huis.

En Rogier? Die zweeft nog op een roze wolk... ,,We hebben het heel leuk onderling. Het is geweldig en onwerkelijk om wereldkampioen te zijn." (Tekst: Linda van de Wiel).