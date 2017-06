Voedseltuin oogst eerste kroppen sla

Op de foto: Wethouder Peter van de Wiel hielp vrijdagochtend een handje bij de oogst van de eerste sla in de Voedseltuin Boxtel. (Foto: Marc Cleutjens).

In aanwezigheid van de wethouders Eric van den Broek en Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel zijn vrijdagochtend in de Voedseltuin op het terrein van De Kleine Aarde de eerste kroppen sla geoogst. De sla wordt later op vrijdag uitgereikt aan ruim tachtig cliënten van de Voedselbank in Boxtel.

Onder regie van Theodoor van Leeuwen - de kartrekker van de Voedseltuin - was een tiental vrijwilligers vrijdag al vroeg in de weer om de sla te oogsten. Daarnaast werd geschoffeld op de andere plekken in de Voedseltuin, waar de gewassen letterlijk en figuurlijk groeien als kool.

Volgens Van Leeuwen is het doel van de Voedseltuin om op termijn dagelijks verse groente te leveren aan de Voedselbank. Binnenkort wordt naast sla ook andijvie geoogst. Later dit seizoen bestaat het aanbod ook uit venkel, koolrabi, tuinboontjes, Chinese kool, spitskool en prei.

Lees een uitgebreide reportage over de Voedseltuin in Brabants Centrum van dinsdag 6 en donderdag 8 juni.