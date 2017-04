Vlogger Simon actief voor Jeroen Bosch Ziekenhuis

Enzo Knol is zijn grote voorbeeld. Maar vlogger Simon Schellekens (11) uit Boxtel is zelf ook al aardig bedreven in het maken van korte videofilmpjes die hij enthousiast deelt op zijn eigen YouTube-kanaal. Binnenkort is de scholier van basisschool De Hobbendonken zelfs te zien in vlogs van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

Wat kunnen we zien in je volg over het ziekenhuis? ,,Ik ben de hele dag door een cameraploeg gevolgd. In het filmpje dat straks op de website van het ziekenhuis te zien is, laat ik zien wat een longfunctietest inhoudt. Kinderen die zo'n test moeten doen, kunnen op het filmpje zien dat het helemaal niet spannend is."

Dit lijkt meer op een korte speelfilm! ,,Klopt, maar als vlogger heb ik natuurlijk ook zelf een filmpje gemaakt. Op mijn YouTube-kanaal vind je dus binnenkort een vlog van mijn belevenissen in het ziekenhuis. Een vlog van een vlog, haha."

Wanneer ben je begonnen als vlogger? ,,Toen ik 9 jaar werd, heb ik een cameraatje voor mijn verjaardag gevraagd. Op mijn verjaardagsfeestje heb ik het eerste filmpje gemaakt. Nu werk ik aan mijn zestiende vlog over het ziekenhuis. En als we in de meivakantie een paar dagen naar Almelo gaan, zal ik ook een filmpje maken over alles wat ik daar beleef."

Meer weten? Ga naar het YouTube-kanaal van Simon Schellekens en bekijk zijn filmpjes. (Foto: Peter de Koning).