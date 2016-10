Vlogger Leila bij Dommelland Live

Op de foto: Vlogger Leila Zimmerman reikte vorige week met haar vriendinnen producten uit aan Voedselbank-voorzitter Arjen Witteveen. (Foto: Annelieke van der Linden).

Vlogger Leila Zimmerman is dinsdag 1 november een van de gasten van Dommelland Live, het wekelijkse actualiteitenprogramma van Omroep Dommelland. Leila zamelde vorige week met drie vriendinnen producten in voor de Voedselbank.

Naast Leila is ook hockeyer Tomas van Wanrooij te gast. Hij speelt al vijftien seizoenen in een vlaggenteam van een hockeyclub. Samen met vader Herman van Wanrooij, wethouder in Boxtel, bespreekt hij hun liefde voor de sport

Dommelland Live besteedt ook aandacht aan de Boxtelse ijsbaan, die op initiatief van ondernemer Mark van de Moosdijk wordt geplaatst op het parkeerterrein bij de Zwaanse Brug. Een van de activiteiten is Dinner on Ice; de initiatiefnemers Jos Hermans en Gemmy Schellekens vertellen meer over dit evenement.

Nederlands DMX-kampioen Tyler Eltink komt vertellen over zijn sport. Daarnaast is er een nieuw vlog van boswachter Frans Kapteijns.

Dommelland Live wordt gepresenteerd door Claudia Pinxt en is dinsdag vanaf 20.30 uur te zien op Ziggo-kanaal 47.