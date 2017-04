VLK - weg: Boxtel praat met 24 grondeigenaren

Na jaren van voorbereiding is de gemeente Boxtel nu zover dat de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwe Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (de VLK) in gang kan worden gezet. Gelijktijdig wordt in mei een besluit gepubliceerd om de dubbele spoorwegovergang in de Tongeresestraat te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Om de VLK te kunnen realiseren, moet Boxtel met 24 verschillende grondeigenaren een deal bereiken.

Verkeerswethouder Herman van Wanrooij meldde gistermiddag dat de inspraakprocedure op 12 mei van start gaat. Mits de gemeenteraad er twee dagen eerder mee instemt om het voorlopig ontwerpbestemmingsplan samen met de verkeersbesluiten ter inzage te leggen. Oók wordt daarbij een geluidsontheffing aangevraagd voor zes woningen in de buurtschap Kalksheuvel. Ondanks de keuze voor zogeheten 'stil asfalt' krijgen de bewoners daarvan straks te maken met een hogere geluidsbelasting door verkeer dan landelijke voorkeursregels aangeven. Toch blijft de geluidshinder nog onder de wettelijke grenswaarden, aldus Van Wanrooij.

Het college van B. en W. kiest ervoor de stukken gecoördineerd in procedure te brengen vanwege de nauwe samenhang. De plannen zijn besproken in de werkgroep VLK, onderdeel van de brede klankbordgroep die werd gevormd voor het Tracé A2-Ladonk-Kapelweg (TALK). Daarin is volgens wethouder Van Wanrooij bezorgdheid geuit om nu al de procedure voor de sluiting van de dubbele overweg op te starten.

Men vreest dat de spoorwegovergang al dichtgaat voordat de nieuwe VLK-is aangelegd. Maar dat gaat niet gebeuren, volgens Van Wanrooij. ,,Pas als er een alternatief is, gaat de dubbele overweg dicht. En dat alternatief is de VLK." Dat de spoorwegovergang in Tongersestraat ook niet eerder wordt gesloten voordat verkeersmaatregelen elders in Boxtel zijn gerealiseerd (verbreding van de Keulsebaan en aanpassingen noord/zuid-as) zal geregeld moeten worden in bestuurlijk overleg tussen Rijk, provincie, ProRail en gemeente.

In mei start de gemeente ook gesprekken 24 grondeigenaren. Want Boxtel heeft nauwelijks zelf grond in het gebied tussen de Colenhoef en Kapelweg waar de nieuwe VLK-weg moet komen. Als men niet tot overeenstemming kan komen over de aankoop, wordt onteigend. (Foto: Peter de Koning).