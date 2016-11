Vliegende start voor Buurt Informatie Netwerk

De belangstelling voor het nieuwe Buurt Informatie Netwerk (BIN) van Boxtel is groot. Inmiddels hebben al ruim negenhonderd inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel zich aangemeld als BIN-lid. Dat heeft burgemeester Mark Buijs woensdag bekendgemaakt.

In de afgelopen weken heeft de gemeente Boxtel samen met de politie en ContourdeTwern op verschillende locaties in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel informatieavonden verzorgd over het nieuwe netwerk. Met resultaat: ruim negenhonderd inwoners hebben zich al aangemeld als BIN-lid. Het is de bedoeling dat het netwerk vanaf januari 2017 operationeel is.

Burgemeester Buijs is tevreden over de grote opkomst bij de informatieavonden en over het aantal inwoners dat zich ook daadwerkelijk heeft ingeschreven. ,,Veiligheid is iets dat ons allemaal aangaat. De gemeente neemt zijn verantwoordelijkheid, de politie ook. Maar we kunnen de hulp van onze inwoners ook goed gebruiken. Als we eerder op de hoogte zijn, kunnen we eerder ingrijpen of beter nog: misschien zelfs wel criminaliteit voorkomen. We weten dat BIN daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Ik ben daarom blij met deze vliegende start voor ons nieuwe netwerk."

Leden van BIN kunnen anoniem melding maken van verdachte dingen die in hun buurt gebeuren. De BIN-coördinator verzamelt meldingen en stuurt ze door naar de politie of naar de gemeente. De anonimiteit blijft daarbij bestaan. Politie en gemeente worden ontlast omdat ze nog maar één melding krijgen via de BIN-coördinator in plaats van allemaal aparte meldingen van individuele inwoners. Andersom kunnen politie en gemeente ook tips en waarschuwingen via BIN doorsturen aan alle leden. De BIN-coördinatoren zijn onafhankelijke vrijwilligers.

Inwoners van de gemeente Boxtel die zich alsnog willen aansluiten bij BIN of zich willen aanmelden voor de functie van BIN-coördinator, kunnen zich opgeven via de website van BIN: www.binboxtel.nl. (Foto: Peter de Koning).