Viking '87 staakt activiteiten

De Boxtelse schaats- en skeelervereniging Viking '87 heeft in het jaar waarin het dertigjarig bestaan wordt gevierd besloten om alle activiteiten te staken. Het aantal leden is de laatste vijf jaar zo ver afgenomen dat de inkomsten uit de contributie niet meer toereikend zijn om de kosten van de ijshuur bij het Sportiom in 's-Hertogenbosch voor nog een seizoen te kunnen dragen.

De jaarlijkse ledenwervingsacties leveren onvoldoende resultaat op, zo meldt secretaris en lid van het eerste uur Carool van Kesteren. ,,Er komen wel geïnteresseerden op de kennismakingslessen af, maar te weinig mensen besluiten om uiteindelijk lid te worden. Dit ondanks de, in vergelijking met andere verenigingen, relatief lage contributiekosten. De formule waarbij kinderen tegelijk met hun ouders kunnen leren schaatsen, lijkt tegenwoordig minder populair te worden."

Eén van de oorzaken is volgens Van Kesteren het uitblijven van winters waarin veilig op natuurijs geschaatst kan worden. Een andere oorzaak is het wegvallen van de gemeentelijke subsidie waarmee een deel van de ijshuur bekostigd kon worden in het verleden. ,,De vereniging heeft te weinig jeugdleden om nog voor subsidie in aanmerking te komen", aldus de secretaris. ,,De trainers hebben al afgezien van een vergoeding maar ook dat heeft het tij niet kunnen keren. Er zijn minimaal 25 extra leden nodig om de vereniging weer een jaar te kunnen laten draaien." (Archieffoto Viking '87).