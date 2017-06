Op de foto: Eind vorig jaar werd naast basisschool De Vorsenpoel een pluktuin geopend, ontworpen door Marja Gijben. Deze tuin aan de Dr. De Brouwerlaan vormt een volgende schakel in de zogeheten Foodwalk. Een wandeling die start bij de moestuin nabij Hoogheem en eindigt bij de rijksweg A2 en liefhebbers van natuur langs verschillende plantsoenen met openbaar 'eetbaar groen' leidt. (Archieffoto: Gerard Schalkx).

De moestuin van volkstuinvereniging Ceres in het buitengebied van Boxtel, de pluktuin van basisschool De Vorsenpoel in Oost en een Liempdse boomgaard met historische fruitrassen. Wie meer wil weten over wat er in de gemeente gebeurt op het gebied van gezond en lokaal voedsel, doet er goed aan deel te nemen aan fiets- en wandelroute De Groene Draad van Eetbaar Boxtel. Zondag 2 juli wordt op zeven plekken in Boxtel en Liempde open huis gehouden.