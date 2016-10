Vier dagen kermispret in Gemonde

De kermis in Gemonde is zaterdagavond van start gegaan. Tot en met dinsdag 11 oktober kunnen bezoekers genieten van attracties als de draaimolen, autoscooter, botsauto's en cakewalk.

Naast de vele attracties is er ook van alles te doen in de twee horecagelegenheden van het dorp. The Oldtimers treedt zondag op in De Schuif aan de Dorpstraat; één dag later zorgt Frankies Combo voor de muzikale omlijsting.

Ook in Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg is van alles te doen. Zondag is het vanaf 18.00 uur de beurt aan de deejay Paul Elstak om het publiek te vermaken. Ook treden de Lampegastuh en wederom deejay Michael op. Maandag is het café vanaf 12.00 uur geopend en dienen de entertainers zich vanaf 15.00 uur aan. Tijdens het Mega Maandag Matinee verschijnen DJ Crew on tour, Kapalone, Dean Saunders, Partyfriex en Esther van Heeswijk op de bühne. Kloosterzicht vormt dinsdag vanaf 20.00 uur het decor voor een vrouwenavond mét een suprise-act.

De Gemondse kermis is tot en met dinsdag dagelijks vanaf 13.30 uur tot middernacht geopend. (Foto: Albert Stolwijk).