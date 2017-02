Vertraging op het spoor

Vanwege een aanrijding met een persoon nabij de Velderseweg in Liempde rijden er geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven. Reizigers moeten rekening houden met minimaal 1 uur extra reistijd.

De NS meldt op haar site dat het treinverkeer omstreeks 11.30 uur weer wordt hervat. Het is nog niet duidelijk of NS bussen inzet. Het Liempdse brandweerkorps is opgeroepen voor het treinongeval.