Verstraten geeft kleur aan Stationsstraat

Beeldend kunstenaar Ton Verstraten opende vorige week aan de Stationsstraat in Boxtel een nieuw atelier met galerie. Atelier 37 luidt de naam, die verwijst naar het huisnummer van het beeldbepalende pandje naast Museum Vekemans. Over aanloop heeft Verstraten niet te klagen. ,,'Verstraten is goed voor het straatbeeld', grapte een van de buren", lacht de kunstenaar.

Verstraten werkte vijftien jaar in een atelier in de vroegere Blanca-wasserij aan de Spoorstraat, waar hij enkele jaren geleden ook een jubileumtentoonstelling hield. Nu Blanca is verkocht en in beeld is voor de bouw van appartementen, oriënteerde de kunstenaar zich op een andere werkplek. Die vond hij in het pandje waar vroeger de verfwinkel van de familie Spijkers te vinden was. ,,Als het aan mij ligt, gaan bezoekers de verf straks weer ruiken", grinnikt Verstraten.

Waar hij in de wasserij doorgaans in alle rust kon werken, valt het hem nu op dat er volop aanloop is. ,,Mensen loeren door de ramen of komen even binnen", straalt Verstraten, die op de benedenverdieping schilderijen en beelden exposeert en boven aan het werk is. ,,Ik vind het leuk om de Stationsstraat meer kleur te geven, dat verdient deze mooie straat."

Verstraten toont in Atelier 37 gevarieerd werk, ook een recente serie van twaalf schilderijen die geïnspireerd is op de muziek van de Spaanse celliste en sopraan Christina Nadal.

Atelier 37 is geopend op vrijdag, zaterdag en koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak. (Foto: Peter de Koning).