Verkiezingen op Molenwijk

Op Jenaplanschool Molenwijk hielden leerlingen van groepen zes tot en met acht deze ochtend hun eigen verkiezingen. Iedere groep richtte een partij op binnen het thema 'natuur'. Met namen als 'Gevecht Tegen Natuurlijk Onrecht' en 'Partij van Koraal' probeerden de leerlingen stemmen te winnen van ouders en medeleerlingen.

Deze ochtend werden vanaf 8.15 uur alle stembiljetten verzameld op het schoolplein van Jenaplanschool Molenwijk. In de aanloop naar deze verkiezingen hebben de kinderen geflyerd om de nodige kiezers voor zich te winnen, hun standpunten opgesteld, deze beargumenteerd en ze met vuur verdedigd in levendige debatten. ,,Op deze manier hebben de leerlingen van heel dichtbij mee kunnen maken hoe zo'n verkiezing in zijn werk gaat", laat organisator en leerkracht Brenda de Bresser aan Brabants Centrum weten.

Alle met rood potlood aangevinkte stemmen zijn inmiddels al geteld. ,,Het was even zoeken, want ze hadden hele vreemde namen", lacht mede-initiatiefnemer Milou van Eijndhoven. Desalniettemin kon de docente de uitslag met de wereld delen. Op de Molenwijk wonnen partijen Goed Tegen Zorgzame Maatregelen en Partij van de Afval Bestrijding de verkiezingen met ieder 18 stemmen. De Partij voor Schoner Zuurstof eindigde daar vlak achter met 15 stemmen, op de hielen gevolgd door de Partij voor Water Dieren en Gevecht Tegen Natuurlijk Onrecht die beide 14 kiezers voor zich wonnen.