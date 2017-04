Op de foto: De avondwandelvierdaagse, zowel in Boxtel als Gemonde, is een van de activiteiten waarbij veel verkeersregelaars nodig zijn. (Foto: Hans Verberk, 2016).

Evenementen waarbij de openbare weg tijdelijk moet worden afgesloten, kunnen alleen plaatsvinden als organisatoren verkeersregelaars inzetten. Je kent ze wel: de vrijwilligers in reflecterende hesjes die aanwijzingen geven om te zorgen dat optochten en andere feestelijkheden in goede orde verlopen. In Boxtel is er echter een drastisch tekort...