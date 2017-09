Verhalenproject Witte Zusters in finale erfgoedprijs

Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs 2017. De Verschilmakers is een van de drie finalisten. Het woord is nu aan het publiek. Dus ook aan alle Boxtelaren. Ga naar www.erfgoedbrabant.nl/stem en stem op De Verschilmakers! Stemmen kan tot en met zondag 1 oktober, 23.59 uur. Iedereen mag stemmen.

De Witte Zusters, officieel de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika, zijn sinds 1930 geworteld in de gemeente Boxtel. Als zij niet in Afrika waren, woonden en werkten zij in het moederhuis is Esch of in het huis aan de Rechterstraat in Boxtel. Vandaag de dag wonen nog zo'n 48 zusters in Nederland, waarvan de meesten in Boxtel. De zusters zijn gekend in de Boxtelse gemeenschap. In 2016 ontvingen zij de Erepenning van Verdienste van de gemeente.

De zusters zijn ver boven de 80. Zij delen hun ervaring zo lang het nog kan. Met de Erfgoedprijs kunnen we hun bijzondere ervaringen vastleggen en bewaren, in woord en beeld. Dat is belangrijk. Erfgoed gaat om mensen en hun verhalen. Help ons de levende geschiedenis van de zusters te bewaren. Verhalen over missie in Afrika, een leven lang barmhartigheid en een bijzondere verbinding met Boxtel, Brabant.

De verhalen van de zusters zijn een uitgestoken hand naar de samenleving: wat is jouw verhaal en waar zet jij je voor in? In verhalenproject De Verschilmakers gaan de Witte Zusters in gesprek met zingevers van nu. (Jonge) mensen die gedreven en actief zijn in zorg, sociaal ondernemen, vrijwilligerswerk, onderwijs, vluchtelingenwerk of andere dingen. De zusters geven het stokje door aan Verschilmakers van nu. Met de Erfgoedprijs kunnen we ook hun verhalen delen! Zo verbinden we toen en toekomst en bouwen we samen aan een barmhartig Brabant. Op www.wittezusters.nl vindt u meer informatie over de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika.

Toen en toekomst reiken elkaar de hand. Dat is de achtergrond van de Brabantse Erfgoedprijs. Deze tweejaarlijkse prijs geeft een mooie stimulans aan innovatieve en creatieve erfgoedprojecten die een podium verdienen. De Brabantse Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een begeleidingstraject van Erfgoed Brabant.

Op http://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/over-de-brabantse-erfgoedprijs/ staat verdere uitleg over de projecten en over het juryberaad.