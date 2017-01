Verdacht pakketje Coop Liempde vals alarm

De politie en de Liempdse brandweer zijn vrijdagavond rond 20.00 uur uitgerukt voor een melding bij de supermarkt Coop aan de Nieuwstraat in Liempde. De medewerkers van het postagentschap in de supermarkt sloegen alarm nadat ze een verdacht pakketje vonden.

Het pakketje lekte vloeistof en rook naar benzine. Uiteindelijk bleek het loos alarm: er zaten motoronderdelen in in de doos. De brandweer zette de omgeving rondom het postagentschap uit voorzorg af. Ook heeft een adviseur gevaarlijke stoffen het pakketje bekeken. Rond half negen, toen bleek dat er geen sprake was van gevaarlijke stoffen, werd de blokkade opgeheven. (Foto: Sander van Gils).