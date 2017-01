Verborgen schatten bij Boxtel en Route

Bijzondere plekken die bij weinig mensen bekend zijn, locaties waar iedereen juist nieuwsgierig naar is of inwoners met een bijzondere hobby of verzameling. De tweede editie van het evenement Boxtel En Route, dit jaar op zondag 25 juni, staat in het teken van 'verborgen schatten'.

Vier jaar geleden schafte de gemeente Boxtel de nieuwjaarsreceptie af. Na een inspiratieavond 2014 en de Boxteldag in 2015 werd vorig jaar gekozen voor Boxtel En Route waar inwoners in verschillende wijken van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel activiteiten organiseerden. ,,Ook dit jaar wordt de inhoud niet in het gemeentehuis bepaald", aldus Wim Ketelaars. Hij maakt deel uit van de stuurgroep die, in samenwerking met de wijkmakelaars van de gemeente Boxtel, de kar trekt van het evenement. Na een brainstorm met alle leden was het thema 'verborgen schatten' geboren. ,,Toen ik vorig jaar meeliep met de avondvierdaagse, kwam ik op plekken waar ik nog nooit geweest was. Ik ben ervan overtuigd dat mensen door dit thema in beweging komen tijdens Boxtel En Route", zegt Bert van Ruremonde uit Liempde.

Momenteel is de groep druk bezig met het verzamelen van schatten. ,,Dat kan natuurlijk van alles zijn. We willen voor jong en oud iets aan kunnen bieden", aldus Ketelaars. ,,Mijn kleinkind, en vele kinderen met hem, zou bijvoorbeeld het allerliefst de brandweerkazerne eens van binnen zien." Hij benadrukt dat met name ingezet wordt op bijzondere ontmoetingen. ,,Bezoekersaantallen tellen niet zo zwaar mee, we vinden het belangrijker dat contacten tussen inwoners op gang komen." Boxtel En Route wordt op 25 juni afgesloten in de spiegeltent, die dan zijn laatste dag beleeft in kasteelpark Stapelen. Over de spiegeltent is elders in deze krant meer te lezen.

Mensen met tips voor verborgen schatten, kunnen een e-mail sturen naar communicatie@boxtel.nl. Hans Sluijters, lid van de stuurgroep: ,,Inwoners kunnen zichzelf opgeven als ze iets moois hebben om te tonen aan het publiek, maar we vinden het zeker zo leuk als mensen klikken en anderen opgeven..." (Foto: Peter de Koning).