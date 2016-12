Liempde maakt zich op voor een uitbundige viering van Kerstmis. In het vernieuwde dorpshart – veel werkzaamheden van het project Liemt in Uitvoering zijn afgerond – wordt zaterdag 17 december tussen 16.00 en 20.00 uur de KerstKluunMarkt gehouden. Een dag later, op zondag 18 december tussen 13.30 en 17.00 uur, is het tijd voor de WinterWonderZondag. De Kribkesroute gaat ook van start; in vele voortuinen zijn kersttaferelen te zien die vooral 's avonds tijdens Liemt in het Licht het fraaist zijn.