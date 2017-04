Veel verrassingen op Oranjebraderie

De Boxtelse straten moeten zondag 30 april tijdens de Oranjebraderie weer vollopen, vertelt organisator Yasmine Melis van sigarenmagazijn Voets. ,,Ik ga natuurlijk voor de beste optie", aldus Melis. ,,Vorig jaar was het weer echt slecht en toen verliep de braderie ook goed, maar we hopen uiteraard op zon."

Het was dit jaar wel een uitdaging voor organisator Melis om alle kraampjes voor de Oranjebraderie vol te krijgen. De ondernemer van sigarenmagazijn Voets en The Read Shop in Boxtel heeft namelijk een operatie aan haar knie achter de rug. Maar er zullen genoeg kraampjes zijn waar de centrumondernemers hun waren gaan aanbieden, verzekert Melis. Wat de winkeliers in petto hebben, is voor haar echter nog een verassing. ,,Cadeauwinkel Anyfma organiseert in ieder geval een spellenuitleg; de nieuwste bordspellen worden dan toegelicht."

Volgens de weersverwachtingen kunnen kraamverkopers in ieder geval voldoende publiek verwachten: vooralsnog wordt het een zonnige middag met lichte bewolking. Het kwik stijgt naar 18 graden.

Onder de voorspelde zon zal het slagwerkensemble van Boxtel's Harmonie het publiek tijdens de Oranjebraderie muzikaal in vervoering brengen. Bovendien keert de internationale autoshow dit jaar terug. Op de Markt zijn er getunede en gepimpte voertuigen te bewonderen. ,,Dit jaar komen er meer auto's te staan dan vorig jaar", vertelt Melis. ,,Verschillende autobezitters gaven vorig jaar aan dat ze ook graag wilden deelnemen als ze het iets langer van tevoren wisten. Nu was het ruimschoots op tijd bekend de show er komt."

In de Breukelsestraat vinden ook bijzondere activiteiten plaats. Zo zijn dit jaar heuse dino's te zien. ,,We wilden inhaken op de actualiteit", verwijst organisator Brigitte Brok van cadeauwinkel De Slaaphoek naar de dino-app die in juni dit jaar gelanceerd wordt. ,,Daarom hebben we twee grote dino's geregeld. Bovendien is er een groot dinohoofd aanwezig waarin kinderen kunnen klauteren en waar ze mee op de foto kunnen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is nog een verassing", grinnikt Brok. Daarnaast komen er verspreid over de Breukelsestraat drie podia te staan. ,,Daar worden flashmobs op georganiseerd door de Boxtelse dansschool Denziz", aldus Brok. Naast de optredens en dino's zijn natuurlijk ook de lokale winkeliers actief met diverse kraampjes waar hun spullen en diensten te koop zijn. Mogelijk worden er nog meer activiteiten georganiseerd in de Breukelsestraat. Brok: ,,Die hangen van het weer af, dus we hopen dat de zon schijnt."

De Oranjebraderie op zondag 30 april die georganiseerd wordt door de centrumwinkeliers en Centrummanagement Boxtel, duurt van 11.00 tot 17.00 uur. (Foto: Albert Stolwijk).