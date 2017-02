Veel talent in 'schoolse' Oggelrevue

Honderden Esschenaren keerden de afgelopen dagen terug naar de schoolbanken. De Oggelrevue - de Essche zittingsavonden - stonden namelijk helemaal in het teken van de 'WillibrordESCH-school'. De uitverkochte zaterdagavond was de derde avond op rij waarop Essche mensen hun kunsten lieten zien. Veel nieuwe talenten bevolkten dit jaar het (school)podium, als neurotische juf, stoffige conciërge of 'lastige snotjong'.

Een groot deel van de leden Oggelrevue-commissie draaiden dit jaar voor het eerst mee, maar dat had geen impact op de kwaliteit van de Oggelrevue. Als vanouds werd er een tot in de puntjes verzorgde show neergezet, inclusief het decor, met een grote grapdichtheid. Ook de van tevoren opgenomen filmpjes zorgden voor hilariteit, vooral de filmpjes waarin bekende Esschenaren als Toon(tje) van Esch en het personeel van de Spar - 'De SparSisters'- een glansrol speelden.

De bezoekers moesten al hinkelend over het 'schoolplein' naar binnen, om vervolgens een avondlang te genieten van allerlei scènes die zich in en om de klaslokalen afspeelden. Vermeldenswaardig was eigenlijk iedereen die het podium betrad: de Limburger die last had van 'Giel de la Trompet', de dubieuze luizenmoeder, maar zeker ook het optreden van de 18-jarige Koen Schalkx. Hij vertolkte niet alleen de rol van conciërge Viktor Snoeischaar, maar debuteerde ook als de schrijver van vele sketches.

Dat belooft een mooie toekomst voor de Essche zittingsavonden…

Lees een uitgebreid verslag in woord en beeld van de Oggelrevue in de digitale dinsdagkrant (14 februari) en de papieren donderdagkrant (16 februari) van Brabants Centrum. (Foto: Daisy Renders).