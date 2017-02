Veel stormschade in Boxtel

UPDATE: De storm die donderdagmiddag over Nederland raast, zorgt ook in Boxtel voor ongemak. De brandweer rukte donderdagmiddag tweemaal uit voor omgewaaide bomen: op Dommeloord en aan de Mezenlaan.

Inmiddels regent het in de regio schademeldingen. De brandweer in Boxtel is ook uitgerust voor schade aan een woning aan de Linnenbleker, waar een deel van een dak is losgerukt. Verder was sprake van stormschade langs de rijksweg A2.

Tal van kleinere objecten waaien weg door de storm. Zoals de opvallende koeien van glasvezelaanbieder Mabib die in weilanden rond Boxtel staan.

De verwachting is dat de storm ook 's avonds voor enige problemen kan zorgen. Het KNMI heeft Code Geel afgekondigd; het rijden met (lege) vrachtwagens en caravans wordt ontraden. De hulpdiensten zijn via hun semafoons gewaarschuwd voor extreem weer. Actuele informatie staat op Teletekst-pagina 713. (Foto: Sander van Gils).