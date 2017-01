Veel rook bij brand Carpe Diem

UPDATE - Op de bovenverdieping van massagesalon Carpe Diem aan de Stationsstraat in het centrum van Boxtel ontstond donderdagavond brand. Er raakte niemand gewond. De brandhaard bevond is in de ruimte waar de wasdroger en cv-ketel stond. De brandweer houdt er rekening mee dat het vuur ontstond door oververhitting. De politie deed onderzoek, maar vond geen sporen van brandstichting.

Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand, meldt woordvoerder Rob Swinkels van de brandweer. Met een bonkie, een kleine stormram, moest de toegangsdeur geforceerd worden. Het was moeilijk om bij de brandhaard te komen. Veel bluswater hebben we niet hoeven te gebruiken. Toch is er behoorlijk wat waterschade omdat de leiding in het pand sprong." Bewoners van het appartement boven de aangrenzende cafetaria Eetlust werden tijdig geëvacueerd. Door wat planken weg te breken kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg.

Rond elf uur rukte de volledige brandweerpost van Boxtel uit. Even later werd ook de hulp van de Liempdse post en de waterwagen en hoogwerker van de regionale brandweer ingeroepen. Terwijl de politie de vele omstanders op afstand hield, moesten brandweerlieden met een voorhamer de bevroren bluskranen in het wegdek openbreken. Tot na middernacht kwam er rook uit het pand.