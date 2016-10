Vechtpartij op Boxtelse Markt

Een vrouw uit Boxtel is zaterdagnacht gewond geraakt aan haar hoofd tijdens een incident aan de Markt. Dat kwam door een terrasstoel die door iemand gegooid werd.

Een groep cafébezoekers raakte slaags, waarna er gegooid werd met terrasstoelen. De gewonde vrouw werd per ambulance overgebracht naar het Jeroen Bosch ziekenhuis in 's Hertogenbosch. Daar is haar hoofdwond gehecht. Het onderzoek naar de stoelgooier loopt op dit moment nog.