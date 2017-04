UPDATE: Treinverkeer Boxtel loopt weer

Door een aanrijding met een persoon in Best stond het treinverkeer naar Eindhoven vanuit Boxtel deze middag stil. NS zette stopbussen in tussen Boxtel en Eindhoven om hen te vervoeren. Inmiddels is de situatie weer opgelost volgens NS.

Eerder op de dag gaf de NS aan dat de situatie rondom 15.30 uur opgelost zou zijn. Het bleek toch langer te gaan duren in de loop van de middag en rond 16.50 uur werden de sporen weer vrij gegeven. De NS liet weten dat iemand in de tunnel in Best voor het spoor was gesprongen. Politie was ter plekke en de situatie ter plekke moest worden afgehandeld voordat de treinen weer mochten reiden.

De NS zette stopbussen in om de reizigers op locatie te laten komen en riep op om naar de reisplanner te kijken van de organisatie.