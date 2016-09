Op de foto: Beeld van de Uitmarkt die vorig jaar in Podium Boxtel werd gehouden. (Foto: Peter de Koning).

De Boxtelse Uitmarkt op zaterdagavond 17 september bij Podium Boxtel laat zien wat lokale cultuurmakers het komende seizoen in petto hebben. Podium Boxtel, Stichting Bockepruik en Boxtel Vooruit organiseren dit evenement al enkele jaren. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.