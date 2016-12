Twist over beheerderswoning Pius X

Stichting Jeugdbelangen Liempde is in een juridisch conflict geraakt met het gemeentebestuur van Boxtel. Inzet van de twist is de waarde van de beheerderswoning van sporthal en jeugdhuis Pius X aan de Heidonk. De stichting meent recht te hebben op een bedrag van 100.000 euro, de gemeente wijst dit resoluut van de hand.

Uit een uitgebreid dossier blijkt dat tussen de gemeente Boxtel, die sinds de herindeling met Liempde in 1996 eigenaar werd van Pius X, en Stichting Jeugdbelangen Liempde, nauwelijks problemen waren. Er was sprake van 'een bestendige subsidierelatie'; de samenwerking verliep 'als regel goed en soepel'. Dat is veranderd nu de stichting de beheerderswoning heeft afgestoten. Dat gebeurde om juridische en financiële risico's te voorkomen. Op 1 mei 2015 werd het huis losgekoppeld van Pius X; momenteel wordt de woning verhuurd aan een gezin met een vluchtelingenstatus.

Stichting Jeugdbelangen Liempde heeft bij het gemeentebestuur een claim neergelegd en daarmee gevraagd om een bedrag van circa 100.000 euro te ontvangen. Dat bedrag is gebaseerd op de verkoopwaarde in mei 2015 verminderd met de kosten die zijn gemaakt voor de verbouwing van de beheerderswoning. Het gemeentebestuur van Boxtel wijst een claim van de hand, zo is deze week duidelijk geworden. Het college van B. en W. heeft te kennen gegeven dat er geen reden is om een betaling te doen aan de stichting. De claim wordt door Boxtel niet erkend, mede omdat de huurovereenkomst van de beheerderswoning in 2015 op verzoek van de stichting is beëindigd. ,,Uw stichting is daarmee ontlast", schrijven B. en W. ,,Wij achten het in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat u thans een beroep doet op een deel van de meerwaarde van de woning."

In een reactie geeft de Stichting Jeugdbelangen Liempde aan dat zij juist wel recht meent te hebben op de claim. ,,Door de claim te honoreren, wordt erkend dat de waarde van de woning in belangrijke mate is ontstaan door inzet van Liempdse vrijwilligers", schreef juridisch adviseur Mario Knoops al eerder. ,,Die erkenning is tevens van groot belang om het partnerschap tussen de gemeente en stichting te onderstrepen en te vitaliseren." Knoops geeft aan dat het de stichting niet om de euro's gaat. ,,Het gaat om een budget waarmee de opwaardering van Pius X bekostigd kan worden. Er gaat voor de gemeente derhalve geen waarde verloren en maatschappelijke waarden als duurzaamheid en samenwerking zijn ermee gediend." (Foto: Albert Stolwijk).