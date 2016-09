Tweede Wijnfestijn in Boxtel

Op de foto: Vorig jaar vond de eerste editie van het Wijnfestijn plaats. (Foto: Gerard Schalkx).

Proeven van verschillende soorten bubbels, port, witte en rode wijn. Dat is zondag 25 september tussen 15.00 en 19.00 uur mogelijk tijdens de tweede editie van het Wijnfestijn. Culinaire speciaalzaak Proef! Culinair en de restaurants Brownies & Downies en De Rechter dragen zorg voor de organisatie van het evenement.

Vorig jaar was En Garde! nog bij de organisatie betrokken, dit jaar neemt De Rechter het stokje over. Op het pleintje achter het restaurant vindt het Wijnfestijn plaats. Daar komen kraampjes waar lokale en regionale bedrijven wijnen schenken, zoals Bosch Wijnkopers uit Boxtel. De organisatie zorgt voor hapjes die in combinatie met de wijnen kunnen worden genuttigd. Voor de kinderen is er een springkussen en ze kunnen zich laten schminken. Een deejay zorgt voor muziek.

De toegang is gratis. Muntjes voor proefglaasjes kosten 1,75 euro.