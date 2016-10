Twee prinsen zwaaien scepter in Liempde

Niet één, maar twee prinsen zullen tijdens het leutfeest de scepter zwaaien over Liempde. En dat betekent dus óók dat Ploegersland dit jaar twee adjudanten heeft. De twee doorluchtige hoogheden Prins Populus I en II en hun adjudanten, respectievelijk de tweelingsbroers Eugène en Francois van Abeelen en Harald Verhoeven en Anton Hermes, werden vanavond in overvol Ploegerspaleis Hof van Liempde geïnstalleerd.

De nieuwe spreuk voor het vijftigste Liempdse carnavalsseizoen werd ook bekend gemaakt: 'Liemt makt gin verschil'.

De doorluchtige hoogheden werken in het dagelijks leven allebei als adviseur bij boomkwekerij Delphi in Boxtel. De eeneiige tweeling heeft behoorlijk groene vingers en daarom kozen ze voor de naam Populus. Een afgeleide van Populus Alba, ofwel een populier. En laat dat nou ook 'een abeel' heten. Het is een type populier die houdt van een vochtige omgeving en zich kenmerkt door een lichtbehaarde bast. Een boom die goed gedijt in de Liempdse grond. Het was voor de prinsen Populus I & II derhalve niet moeilijk om een naam uit te kiezen.

Eugène en Francois zijn geboren Liempdenaren, 45 jaar oud en wonen allebei in de Bergstraat. Ze zijn partners van respectievelijk Ineke van de Oetelaar en Ingrid Breuer. Samen zijn zij de trotse ouders van Jinke, Fine, Bowe, Juul en Loek. Adjudanten Harald Verhoeven en Anton Hermes, ook 45 jaar oud en geboren in Liempde, zijn respectievelijk partners van Susette Groenendaal en Diane van de Laar en ouders van Senne, Finn, Mees, Siem en Joske. Adjudant Harald is mede-eigenaar van Gabriëls Elektro in Veghel en Anton Hermes is projectleider bij LCC in Den Bosch.

Als tweeling zijn de doorluchtige hoogheden Prins Populus I & II gewend dat niet iedereen altijd weet met welke van de 'Abeelen' men te doen heeft. Er is niet veel verschil in het uiterlijk van de heren wat soms tot verwarring leidt. Ook als Prins zal het niet altijd duidelijk zijn wie nu Francois is en wie Eugène. Zelf geven zij aan dat dat helemaal niet erg is en ook helemaal niet belangrijk. Beiden gaan zij dit jaar Ploegersland voor bij alle activiteiten en in het feestgedruis van Carnaval.

Daarnaast zijn de prinsen er trots op dat in Liempde alles kan, ongeacht wie het organiseert, waar het plaats vindt of wie er allemaal bij zijn. Vandaar hun keuze voor een spreuk met een dubbele betekenis: 'Liemt makt gin Verschil'. (Foto: Albert Stolwijk).