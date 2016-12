Twee dagen Kerstfair in hartje Boxtel

Op de foto: Vrijwilliger Fons van Heesch hielp maandag mee met de inrichting van de kerststal uit de voormalige Heilig Hartkerk. Die is nu te bewonderen in een leegstaande winkel naast uitzendbureau Randstad. (Foto: Peter de Koning).

Boxtel staat komend weekeinde in het teken van de Kerstfair. En daar hoort natuurlijk ook een kerststal bij. In de Stationsstraat zijn er zelfs twéé te bewonderen: eentje met levende have vóór de Rabobank, de andere in een leegstand winkelpand. Daar is deze week de beeldengroep uit de voormalige Heilig Hartkerk geplaatst.

De Kerstfair wordt zaterdag 17 en zondag 18 december tussen 12.00 en 17.00 uur gehouden door de centrumondernemers. Op diverse plekken is van alles te beleven. Zo komt op de hoek van de Rechterstraat en de Kruisstraat een tentje waar diverse muziekkapellen en koren optreden. Op de Markt, vóór De Croon, presenteert Scouting Boxtel zich met een knetterend kampvuurtje waarin marshmallows worden geroosterd. Daar deelt het college van B. en W. zaterdag vanaf 17.00 uur zelfgemaakte winterkost uit.

In de Croonpassage zelf worden diverse kinderspelen opgesteld en staat een kleine draaimolen. In de Rechterstraat en Stationsstraat komen enkele marktkramen waarin uiteenlopende winterse artikelen worden verkocht en diverse horecaondernemers zorgen voor warme chocolademelk en erwtensoep. Ook kunnen kinderen er kerststukjes maken en worden geschminkt. In de Breukelsestraat loopt de kerstman rond; bezoekers kunnen met hem op de foto.