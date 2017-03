Trimsalon All Dogs in de startblokken

Wanneer je gek bent op honden en óók nog eens talent blijkt te hebben voor het verzorgen van de vacht van viervoeters, is een trimsalon bijna een logisch gevolg. Dat geldt ook voor Alma Mandigers uit Boxtel en Dominique Saris uit Liempde. Ze zijn niet alleen collega's bij dierenspeciaalzaak Dobey in winkelcentrum Oosterhof, maar óók vriendinnen. Zaterdag 1 april openen ze officieel hun eigen hondentrimsalon All Dogs aan de Oude Dijk 11a in Liempde.

,,Eigenlijk is het allemaal begonnen toen ik mijn hond Izzy kreeg", vertelt Mandigers, die afgestudeerd is als dierenartsassistente. ,,Ik wilde graag meedoen aan hondenshows en daar is het heel belangrijk dat de hond tot in de puntjes verzorgd is. Je moet dan echt op hoog niveau kunnen trimmen." De Boxtelse besloot een trimopleiding te volgen zodat ze Izzy zelf kon verzorgen voor een wedstrijd.

Saris volgde een studie tot dierenverzorger en raakte verknocht aan het vak toen ze een aantal keer mee mocht helpen in een trimsalon. ,,We speelden al langer met het idee om een eigen salon te beginnen en nu hebben we daad bij het woord gevoegd", zegt Mandigers.

Nieuwsgierig naar All Dogs? Zaterdag 1 april houdt de hondentrimsalon van 13.00 tot 16.00 uur een open dag. Bezoekers kunnen vrijblijvend een kijkje nemen in de salon. (Foto: Gerard Schalkx).

Lees het volledige artikel in de papieren editie van Brabants Centrum van vandaag, donderdag 30 maart.