Trailer documentaire Herenboeren online

Op de foto: Christa Hiddinga is samen met Fleur Born een van de makers van Back to Basics, de documentaire over Herenboeren Wilhelminapark.

De officiële trailer van de documentaire Back to Basics, over Herenboeren Wilhelminapark staat online. Christa Hiddinga en Fleur Born zijn bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Voor een professionele afwerking van de documentaire, zijn ze geld aan het inzamelen via Cinecrowd. Inmiddels zijn de bedrijven Solartricity en Edodigma zover dat ze ook een financiële bijdrage leveren aan het project. Het tweetal heeft nog elf dagen om het streefbedrag van 4.500 euro binnen te halen. Steunen kan via https://cinecrowd.com/nl/back-basics-0.

De twee studenten van de journalistieke opleiding in Utrecht zijn sinds de zomer van dit jaar bezig met de documentaire in het kader van het speciale documentaireprogramma CampusDoc. De laatste draaidag is afgelopen weekend inmiddels geweest en zij zoeken nog fondsen om de documentaire professioneel af te werken. ,,We zijn nu bedrijven aan het aanschrijven die in de duurzaamheidssector werken. Volgens onze planning hadden we nu iets over de helft moeten zitten, maar we zitten nu op zo'n 38 procent", vertelt Christa. ,,Dus we hebben nog wel een paar spannende dagen te gaan."

Christa en Fleur hebben nog elf dagen om hun streefbedrag van 4.500 euro binnen te halen via Cinecrowd. Halen zij dat niet, dan krijgt iedereen die iets bij heeft gedragen zijn inleg terug. Het tweetal heeft al toegezegd dat de film er sowieso gaat komen. Bovendien krijgen leden van Brabants Centrum de documentaire straks te zien in de digitale krant wanneer de documentaire af is.