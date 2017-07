Tourspel Liempde boekt records

Op de foto: Het inschrijfteam van het Tourspel Liempde ontving dit jaar een recordaantal deelnemers. (Foto: Gerard Schalkx).

Het aantal deelnemers aan het Tourspel Liempde overtreft dit jaar alle verwachtingen. Vrijdagavond om middernacht kon de balans worden opgemaakt en hadden zich 319 deelnemers gemeld.

Niet minder dan 283 liefhebbers doen ook mee aan het Extra Tourspel. Daarin voorspellen ze de positie die Koen de Kort over drie weken in Parijs in het eindklassement bezet. Liempdenaar De Kort is ambassadeur van het Tourspel Liempde.

Stichting Brabants Centrum heeft het Tourspel Liempde dit jaar omarmd en de voorbije weken uitgebreid aandacht besteed aan de doelstellingen van het spel. Dat beoogt wielerliefhebbers tijdens de Tour de France niet alleen drie leuke en spannende weken, maar ondersteunt ook twee goede doelen. Dat zijn dit jaar de Jeugdvakantieweek Liempde en stichting Papa Giovanni XXIII.

De proloog van de Tour de France ging zaterdagmiddag van start in een kletsnat Düsseldorf. Sky-renner Geraint Thomas won en start zondag in de gele trui. Hij reed de proloog in 16 minuten en 4 seconden. Koen de Kort kwam op 54 seconden achterstand binnen en nestelde zich op de 71e plek van de uitslag. Dat is tevens zijn plek in het klassement.