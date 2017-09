Tophockeytoernooi van start bij MEP

Op de foto: Tijdens de FMC Verzijden Summer Trophy bereiden diverse clubs zich voor op de competitie. Gastheer MEP beet vrijdagavond het spits af tegen De Hopbel uit Schijndel. (Foto: Daisy Renders).

Vrijdagavond 25 augustus is in het Boxtelse sportpark Molenwijk de FMC Verzijden Summer Trophy van start gegaan. Het toptoernooi van de plaatselijke hockeyclub MEP duurt het hele weekeinde. Zaterdag en zondag starten de eerste wedstrijden om 10.00 uur.

De mannenteams spelen tijdens het toernooi een kleine competitie, die op zondagmiddag wordt afgesloten met een finale en twee troostfinales. MEP 1 neemt het in de poule op tegen Hopbel en Terriërs (Heiloo). Het minder sterk bezette vrouwentoernooi biedt uitsluitend onderlinge wedstrijden. De selectie van MEP gaat spelen tegen Tilburg, Terriërs en Rotterdam.

,,Het Summer Trophy Toptoernooi is cruciaal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen", meent Erik Verzijden die het vaandelteam van de MEP-mannen coacht. Het elftal is, net als de vrouwenselectie, begin augustus begonnen met trainen. ,,Halverwege die voorbereiding is dit toernooi een ideale graadmeter. En een hele belangrijke, omdat ik na het toernooi mijn definitieve selectie bekend zal maken. Er hangt dus écht iets van af voor de jongens."

