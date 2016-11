Top 2000? Yvon kiest The Boss!

Op de foto: Enkele honderden Liempdenaren waren op het Raadhuisplein getuige van de start van de Top 2000 Stemweek. (Foto: Albert Stolwijk).

Samen met NPO2-deejay Gerard Ekdom heeft Yvon van den Bosch uit Liempde vrijdagochtend om kwart voor negen de stemweek voor de Top 2000 geopend. Precies een maand voordat de zevendaagse radio-uitzending op Eerste Kerstdag begint kunnen de eerste stemmen uitgebracht worden. Op het stemlijstje van Van den Bosch, die de live-uitzending naar woonplaats haalde, komt in elk geval een nummer van Bruce Springsteen, The Boss. ,,Born to run?", suggereerde Ekdom. ,,Ja, die zeker!"

Een week lang rijdt de Top 2000 Stembus door Nederland. De komst van Ekdom en zijn crew werd door tal van Liempdse vrijwilligers aangegrepen om een mooi feestje te bouwen op het Raadhuisplein. Vuurkorven zorgden voor sfeer en warmte, in kraampjes kon het publiek ontbijten met glühwein, mandarijnen, broodjes, stukken worst, gebakken ei. Fanfare Concordia liep voor de radiobus uit die om zes uur was vertrokken uit Hilversum. Een aangekomen op het Raadhuisplein was het even passen en meten om de touringcar vol radioapparatuur zodanig gemanoeuvreerd te krijgen dat die dwars op het plein stond, Maar het lukte.

Burgemeester Mark Buijs zei trots te zijn op hetgeen in Liempde in zo'n korte tijd was neergezet. ,,En dat doen de mensen hier allemaal zelf. Daar komt de gemeente niet aan te pas. Geweldig wat ze hier voor elkaar krijgen", benadrukte hij in de microfoon van Ekdom. ,,Zie je wat je hebt aangericht?", vroeg de NPO2-deejay lachend aan initiatiefneemster Van den Bosch. Die glunderde van oor tot oor en werd door de menigte getrakteerd op een daverend applaus.

Stemmen voor de Top 2000 kan vrijdag de hele ochtend in hartje Liempde en de hele week via www.nporadio2.nl.