Top 2000 start in Liempde

Op de foto: De tussenstand die Radio 2 vrijdagochtend bekendmaakte. Het bleek de juiste uitslag te zijn...

Al een week lang is Liempde in de ban van de Top 2000. Het dorp was in de race om vrijdag 25 november de locatie te zijn voor het startsein van de bekende muzieklijst van Radio 2. Vrijdagmiddag werd de uitslag bekendgemaakt door de bekende deejay Gerard Ekdom. Liempde bleek de meeste stemmen binnengesleept te hebben en mag zich opmaken voor de komst van een achttien meter lange bus én bekende Radio 2-coryfeeën, onder wie deejay Gerard Ekdom.

Vrijdagochtend werd duidelijk dat er nog drie dorpen in de race waren: Liempde, Deurne en Guttecoven. Via Facebook werd iedereen opgeroepen nogmaals te stemmen op Liempde. In café Het Wapen van Liempde vond vanaf 16.00 uur een speciale vrijdagmiddagborrel plaats om gezamenlijk naar de uitslag te luisteren. Toen om 18.00 uur duidelijk werd dat in Liempde de start van de Top 2000 Stemweek plaatsvindt, barstte het feest los. Hoe laat de uitzending vrijdag van start gaat in Liempde, is nog niet bekend.

Lees meer in de digitale krant van dinsdag 22 november.