Toneelclub Liempde voert klucht op

Onder regie van Wim Bressers voert de Toneelclub Liempde donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 januari in zaal Het Hof de klucht 'Schoonouders' van Ineke de Grijs op.

In de klucht 'Schoonouders' krijgt een pasgetrouwd stel eerst de ouders van háár te logeren en dan nog de ouders van hém. Dat is toch om gek van te worden; en ze blijven nog lang ook. En ze eten en drinken alles op. Later komt er ook nog een prettig gestoorde oma op bezoek. Met een parachute...

Kaarten kosten acht euro per persoon en zijn te koop in Het Hof aan de Nieuwstraat in Liempde, café Het Wapen van Liempde en supermarkt Coop. Daarnaast is het mogelijk een arrangement inclusief diner te boeken. Online bestellen kan ook: klik hier.