Toneelclub Liempde krijgt lachers op de hand

Toneelclub Liempde voerde gisteren de doldwaze klucht 'Schoonouders' op in Het hof aan de Nieuwstraat in Liempde. Vanavond en morgen word de voorstelling nogmaals gespeeld in het etablissement. Het toneelstuk begint steeds om 20.00 uur.

De acteurs van de toneelvereniging kregen de lachers op de hand. In de klucht van Ineke de Grijs, die wordt uitgevoerd onder regie van Wim Bressers, krijgt een pasgetrouwd stel niet alleen de ouders van háár te logeren. Ook zíjn ouders blijven slapen. Ook de prettig gestoorde oma van het koppel komt binnenvallen, mét parachute.

Kaarten kosten acht euro per persoon en zijn te koop in Het Hof aan de Nieuwstraat in Liempde, café Het Wapen van Liempde en supermarkt Coop. Daarnaast is het mogelijk een arrangement inclusief diner te boeken. Online bestellen kan via de website www.toneelclubliempde.nl. Daar zijn ook video's van de vorige toneelvoorstellingen van de club te bekijken. (Foto: Hans van Doorn).